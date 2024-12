IFMS oferece 340 vagas gratuitas em cursos de idiomas com inscrições até 3 de janeiro

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 340 vagas em cursos gratuitos de idiomas, na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada). As oportunidades são para os cursos de Espanhol I, Espanhol II, Inglês I e Inglês II, disponíveis nos municípios de Amambai, Antônio João, Costa Rica, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de janeiro, e os cursos terão início no primeiro semestre de 2025. As aulas serão ministradas na modalidade EaD (Educação a Distância), com uma aula presencial semanal.

A seleção será realizada por sorteio, que ocorrerá no dia 13 de janeiro, e o resultado será divulgado em 16 de janeiro. Para o curso de Inglês II, os candidatos deverão passar por uma prova de nivelamento online entre os dias 27 e 29 de janeiro, com o resultado previsto para 31 de janeiro.

A classificação final e a primeira chamada dos aprovados serão divulgadas em 24 de janeiro, e as matrículas dos convocados deverão ser feitas entre 3 e 12 de fevereiro. Caso as vagas não sejam preenchidas, novas chamadas serão realizadas.

Os cursos terão carga horária de 200 horas e duração de cinco meses, com início previsto entre 17 e 21 de março de 2025. O Edital nº 073/2024, que contém todas as informações sobre o processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS, onde é possível consultar os detalhes sobre as vagas, horários e endereços das aulas presenciais.