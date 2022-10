Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 300 milhões neste sábado

Após ninguém acertar as seis dezenas do último sorteio realizado na quarta-feira (28), o concurso 2.525 da Mega-Sena irá sortear o prêmio acumulado de R$ 300 milhões na noite de hoje, 1º de outubro, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Na quarta-feira, onde o sorteio de número 2.524 foi realizado, as seis dezenas que saíram foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43, sem um único ganhador.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior a probabilidade de faturar o prêmio. Conforme a Caixa Econômica Federal, em uma aposta simples, com seis dezenas, as chances de ganhar o prêmio milionário são de 1 em 50.063.860.

As apostas podem ser feitas até às 18h (19h, horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Conforme a Caixa, para se cadastrar é necessário ter mais de 18 anos e cadastrar um cartão.

Agora, o novo sorteio está marcado para este sábado (01) e a estimativa é que o prêmio chegue a R$ R$ 300 milhões. O evento vai começar a partir das 20h (Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.

Confira também os outros sorteios da Mega-Sena.

