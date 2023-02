Três postos da Capital oferecem plantão de vacinação e testagem neste sábado

Para quem quer aproveitar o fim de semana para completar o esquema vacinal contra Covid-19, Campo Grande promove mais um plantão de vacinação e testagem em três unidades de saúde neste sábado (11). A vacinação está disponível na na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninhas até às 17h.

A primeira dose da Pfizer Baby está disponível para crianças entre 6 meses e menores de um ano, assim como as que tem até dois anos e apresentem laudo comprovando alguma comorbidade. O restante da população, a partir dos três anos, também pode receber indiscriminadamente a vacina contra o vírus.

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

