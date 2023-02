Vereador Issam Fares Jr. destaca mandato “construtivista” na cidade de Três Lagoas

Vereador de Três Lagoas, Dr. Issam Fares Junior concedeu entrevista ao jornal O Estado e relembrou que, quando seu pai, Issam Fares, foi prefeito da cidade há algumas décadas, plantou as primeiras sementes de industrialização. Agora, como vereador da base do prefeito Angelo Guerreiro (PSDB), pontua que a bancada sempre dá apoio.

“O prefeito está fazendo obras de infraestrutura que aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Eu estou em primeiro mandato e faço ações construtivistas. Mandato, que procurou auxiliar o prefeito com emendas e recursos para a cidade. Tive sucesso até o momento com emendas para saúde na época da COVID, por meio dos deputados federais Vander, Dagoberto, Ovando e Rose. Eles conseguiram recursos para saúde, cirurgias eletivas. Também consegui, por meio da senadora Soraya, recursos de emenda de R$ 2 milhões para a compra de UTIs neonatal do hospital da cidade.”

Issam também elogia o desempenho do deputado Vander Loubet (PT) no envio de recursos para um Centro Poliesportivo. O vereador destacou também que ajuda a Apae no que cabe ao papel de vereador para que os atendimentos aos pacientes sejam feitos de forma efetiva.

O parlamentar informou que este ano já marcou audiências públicas com data a ser definida, com temáticas sobre prevenção ao suicídio e discussão para a sociedade. No esporte, Issam Fares Junior informa que apoia um campeonato de futebol amador chamado “Copinha do Issam”. “Mandado construtivista é isso. Levar temas em diversos setores a população.”

Por Rayani Santa Cruz e Michely Perez – Jornal O Estado de MS.

