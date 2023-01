Três famílias de presos no DF recorreram a canal; no geral, foram mais de 13 mil atendimentos

A procura no novo canal criado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul para atender familiares de pessoas que estão detidas em Brasília, em razão do envolvimento nos atos de vandalismo nos prédios dos três Poderes segue baixa. Segundo o órgão, a plataforma teve apenas três demandas até ontem (19).

Inclusive, o defensor público-geral em exercício, Homero Lupo Medeiros, explicou que o órgão trabalhará nos casos de Brasília apenas para manter a comunicação entre os parentes e quem está preso na capital federal, já que a defesa de acusados sem condições financeiras para arcar com as custas judiciárias será feita pela Defensoria Pública de Brasília ou pela Defensoria-Geral da União, dependendo de cada caso.

“As pessoas deverão mandar um e-mail e este canal de comunicação vai entrar em contato com a Defensoria de Brasília ou da União, a depender de quem fará a defesa. Assim, o familiar poderá acompanhar como está a situação do preso e a situação processual, mas a defesa não será feita por aqui”, esclareceu.

Em contrapartida, a Defensoria Pública iniciou o ano com um número significativo de atendimentos. Somente em oito dias de 2023, foram realizados 13.265 atendimentos no Estado. O número significa que o órgão atendeu quase 1,9 mil assistidas e assistidos por dia em uma semana, sendo 80 por hora.

De acordo com o defensor público-geral em exercício, os atendimentos são referentes aos dias 9 e 16, ou seja, após o recesso forense em que a Defensoria atendeu em regime de plantão. “Os números iniciais de 2023 demonstram a essencialidade da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública para que os direitos da população sul-mato-grossense sejam respeitados e garantidos. Ainda, confirma a forte e presente atuação da instituição em todas as comarcas do Estado, o que será cada vez mais ampliado com os atendimentos por meio da Van dos Direitos nas cidades, distritos e comunidades que não contam com sede da instituição”, destacou ele.

Em 2022

No ano passado a Defensoria Pública de MS realizou 211.441 atendimentos em todo o Estado. Conforme os dados divulgados, a instituição fez 127.307 atendimentos somente em Campo Grande, e outros 84.134 nos demais municípios.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.