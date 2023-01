Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Lua e Mercúrio se unem no ponto mais alto do seu Horóscopo, acentuando a sua ambição e vontade de vencer na vida. Você vai lutar com toda força pelos seus objetivos e terá ideias brilhantes para se destacar no trabalho. O Sol joga seu brilho na Casa das Associações e estimula as parcerias. Você deve encontrar bons aliados para apoiar seus planos. E se investir bem suas energias, pode até encerrar o dia com uma graninha a mais no bolso. Quem está livre vai se sentir tão bem assim que pode nem querer embarcar em romance. Se você já tem seu amor, pode esperar por uma fase repleta de companheirismo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O Sol chega à sua Casa 10, onde ilumina sua carreira, sua vocação e seus objetivos mais ambiciosos. Se você sonhou alto, é chegada a hora de colocar seus planos em prática. Lua e Mercúrio na Casa 9 também estimulam o seu progresso e anunciam que novas portas poderão se abrir para você no trabalho, ainda mais se você investir nos estudos e na troca de ideias com pessoas sábias e experientes. Bom astral para quem planeja viajar ou fazer contato com gente que mora longe. Na área afetiva, você vai buscar alguém com ideias e projetos parecidos com os seus. Boa afinidade no romance: lutem juntos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Mudanças continuam favorecidas e você deve aproveitar para colocar em prática suas ideias transformadoras. Hoje o Sol entra na sua Casa 9 e inaugura uma fase muito favorável para os estudos. Busque oportunidades de crescimento em cursos, concursos e treinamentos. Pense em aprender um novo idioma ou, quem sabe, até entrar numa faculdade. O astral também é bom para quem programou uma viagem: vai bom respirar outros ares. Lua e Mercúrio acentuam a sua sensualidade e você vai atrair como ímã. Pode se envolver num romance clandestino. Na união, desejos estarão à flor da pele e a intimidade vai ferver.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Unir-se aos colegas é principal indicação dos astros para você hoje. Some forças pelos objetivos em comum e cultive a troca de ideias para encontrar soluções e tomar decisões importantes nesta sexta-feira. O Sol entra na Casa 8 e anuncia um fase revigorante para você. Quem está em tratamento médico ou acaba de enfrentar uma decepção amorosa vai sentir que se recupera melhor a partir de agora. Se você quer mudanças, a hora é essa, seja no trabalho, em casa ou no visual. Sua sensualidade vai brilhar em dobro e promete animar as conquistas e a vida a dois. Namore muito e valorize o companheirismo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Fechar a semana com o serviço em dia será uma das suas prioridades hoje. Além de contar com muita disposição e disciplina, você terá boas ideias, raciocínio rápido e boa habilidade para dialogar e negociar. Fique atenta, pois você pode ser surpreendida com elogios dos chefes e, quem sabe, até uma oportunidade de promoção. O Sol estimula as sociedades e você deve somar forças com os colegas para chegar logo aos seus objetivos. O astro-rei também envia novas vibrações para sua vida amorosa e indica um bom momento para encontrar a sua alma-gêmea ou para fortalecer a união com a pessoa amada.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O Sol na Casa 6 deixa você ainda mais ligada ao trabalho. Se você já é dedicada por natureza, agora, então, vai se destacar ainda mais. Você terá ótima disposição e muita vitalidade, mas não é por isso que deve abusar: equilibre o trabalho com os outros setores da vida e respeite seus limites para não sobrecarregar a saúde. Lua e Mercúrio no seu paraíso astral facilitam os relacionamentos e ajudam você a se entender bem com todo mundo. Na paquera, puxe papo para conhecer melhor o alvo e avaliar se vocês realmente combinam. Na união, fase romântica, carinhosa e de muita sintonia. Namore muito!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Em busca de mais estabilidade para sua vida, é bem provável que você dedique sua energia ao trabalho e à família. No emprego, vai usar toda sua experiência para cumprir as tarefas, deixar o serviço em dia e garantir sua segurança. Em casa, Mercúrio vai facilitar algumas conversas e você pode aproveitar o estímulo para se reconciliar com alguém ou aprofundar ainda mais os vínculos com parentes. O Sol entra no seu paraíso astral e anuncia um novo ciclo muito especial para sua vida amorosa. Você vai esbanjar charme e pode conquistar quem quiser. E se já tem seu amor, aguarde muito romantismo e sedução.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai contar com uma habilidade de negociação incrível hoje. Com Lua e Mercúrio na sua Casa da Comunicação, você terá respostas rápidas para tudo, terá ótimos argumentos e uma facilidade enorme de convencer as pessoas. Isso vai ajudá-la em todos os setores, especialmente no trabalho. E se você procura emprego, pode se sair muito bem nas entrevistas hoje. O Sol também traz mais segurança para você, fortalece seus laços com a família e com as suas raízes. Quem terminou um romance pode ter uma chance de dialogar e reatar. Estimule o diálogo também na união. Abra seu coração para a pessoa amada.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Procure prestar mais atenção nas conversas, notícias e nas coisas que você vai ler e ouvir ao longo do dia, pois alguém pode dar boas ideias para você ganhar dinheiro. Claro que para ganhar mais, você terá que trabalhar mais e talvez sacrificar algumas horas de folga. Mas tudo indica que todo empenho vai valer a pena. O Sol acentua seu poder de comunicação a partir de hoje e você também pode explorar esta habilidade para se dar bem: venda seu peixe! No amor, vai querer segurança e lealdade, e talvez prefira se envolver com quem já conhece. Na união, valorize a pessoa amada e converse, sem cobranças.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você é determinada, persistente e saberá usar essas qualidades para conquistar tudo que quiser. Também poderá contar com muita criatividade e facilidade para se comunicar. Estimule a troca de ideias, sonde o terreno e use sua boa lábia para convencer as pessoas – você vai conseguir o que quiser com simpatia e bons argumentos. Vem uma fase muito positiva para suas finanças. Ligue seu radar e fique atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos. No amor, você vai se sentir mais segura do que quer e vai arrasar nas conquistas. Quem já tem uma relação estável deve valorizar e demonstrar isso a quem ama.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Cautela e discrição são as ordens do dia para você nesta sexta-feira. Evite comentar seus planos ou desabafar com qualquer um, pois nem todos vão merecer a sua confiança. Se tiver que se abrir, que seja com alguém da família e em quem você já confia. O Sol acaba de entrar em Aquário e, aos poucos, você vai se sentir revigorada, pronta para encarar qualquer desafio. Prepare-se para mostrar o seu melhor! Quem está livre pode se envolver num romance secreto ou proibido e deve ter cuidado com fofocas. No romance, quanto mais diálogo e confiança, maior será a cumplicidade entre o casal. Converse!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Aposte no trabalho em equipe e na troca de ideias para otimizar o trabalho e dar conta logo das tarefas. Lua e Mercúrio seguem firmas na Casa das Associações e devem ajudá-la a encontrar os aliados certos para tudo que precisar. Os astros também estimulam suas amizades, seja para fortalecer os laços e colocar o papo em dia com a turma, seja para conhecer gente nova e aumentar seus contatos. Numa dessas, pode pintar uma paquera com alguém da turma ou um romance secreto com alguém comprometido. Na vida a dois, bom momento para falar do futuro, fortalecer o companheirismo e a confiança entre o casal.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.