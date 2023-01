Em surto, homem invade residência e ameaça moradores com faca em mãos

Em surto, um homem de 46 anos, invadiu uma residência na madrugada de hoje (20) e com uma faca ameaçou moradores do Conjunto Habitacional Jardim Talismã, em Campo Grande. Segundo a polícia, o homem estava de cueca e sob efeito de álcool ou drogas. Ele foi encontrado amarrado por populares e preso em flagrante.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h20, após receber denuncia sobre uma ocorrência de violação de homicídio. No local, os moradores relataram aos militares que um homem, somente de cueca, havia invadido um imóvel e estava amarrado.

Os policiais localizaram o autor, mas não foi possível identificá-lo, porque ele estava visivelmente sob efeito de álcool e drogas. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem invadiu uma residência, arrombando a porta da casa. Ele visualizou uma faca na pia e com começou a ameaçar os moradores do Conjunto Habitacional.

Ele foi detido e amarrado pelos donos da casa até a chegada da Polícia Militar. Ele foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a ocorrência foi registrada como violação de domicílio e porte de arma.

