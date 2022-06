Suprema Corte dos EUA bloqueia decisão que garante direito ao aborto

A Suprema Corte dos EUA decidiu suspender, nesta sexta-feira (24), a decisão que garantia o direito ao aborto no país. O direito estava em vigor há 50 anos.

A decisão veio a partir de maioria conservadora da Corte, que derrubou a famosa “Roe v.Wade”, uma decisão histórica do próprio tribunal na década de 1970 que estabeleceu o direito ao aborto nos Estados Unidos.

A medida pode levar à proibição da interrupção legal da gravidez em cerca de metade do país, já que pelo menos 26 estados têm textos que restringem ou proíbem o procedimento prontos para entrar em vigor logo do anúncio.

Derrubar o direito das mulheres norte-americanas de realizarem o aborto é algo já planejado há algum tempo por setores conservadores dos EUA. Sem os três indicados do ex-presidente Donald Trump ao tribunal, essa sentença seria impensável.

Cabe ressaltar, que a resolução já havia sido vazada em maio, por um parecer do juíz Samuel Alito, portanto era esperado que a qualquer momento ela poderia passar pela Corte.

A suspensão da “Roe v. Wade” esta em desacordo com a maioria da população estado-unidense. De acordo com pesquisas de opinião. Por volta de 70% da população são a favor de que a Roe v. Wade seja mantida.

