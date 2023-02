Em três anos, 20 mil jovens se alistaram ao Exército na Capital

Conforme CMO, número está relacionado à quantidade de habitantes

Todo início de ano os jovens do sexo masculino, que completarem 18 anos no ano vigente, devem se alistar para o Serviço Militar Obrigatório. Nos últimos três anos, quase 20 mil homens se alistaram no Exército em Campo Grande, conforme os dados divulgados pelo CMO (Comando Militar do Oeste).

Em 2020 foram 6.569; em 2021 se alistaram 6.787; em 2022 foi a vez de 6.560 se alistarem. Aos nascidos em 2004, chegou a hora. Segundo o CMO, 2.182 jovens se alistaram na Capital, até o dia 9 de fevereiro deste ano.

Neste ano, o alistamento deverá ser feito até 30 de junho. O cadastro está disponível desde o dia 2 de janeiro deste ano, e o alistamento pode ser feito de forma online ou presencialmente em qualquer JSM (Junta de Serviço Militar). Os endereços das JSM poderão ser encontrados na internet.

Em Campo Grande, de acordo com o Comando Militar do Oeste, a quantidade de alistamentos está diretamente relacionada à quantidade de habitantes da cidade, uma vez que o jovem se alista no município de sua residência. “Na Capital, o alistamento está em curso, então ainda não temos como fazer esse comparativo em relação ao ano de 2022”, pontuou em nota.

No interior, em algumas cidades como Nova Andradina, aqueles que já se alistaram tiveram de se apresentar no dia 6 de fevereiro de 2023, na Organização Militar 9° Batalhão de Engenharia de Combate, localizado em Aquidauana e não no endereço da JSM 061 Nova Andradina.

“Convocamos os jovens que completam 18 anos em 2023, bem como, aqueles que não se alistaram nos anos anteriores e possuem 18 ou mais a se alistarem obrigatoriamente este ano. Momento importante e que possibilita aos jovens estarem quites com suas obrigações militares”, reforçou o CMO.

Residentes no exterior devem acessar o site do Ministério das Relações Exteriores. A incorporação de jovens representantes brasileiros, de todas as classes sociais, visa ao provimento de quadros para as Forças Armadas.

Como instrumento de afirmação da Unidade Nacional, o SMO (Serviço Militar Obrigatório) forma cidadãos com espírito de pertencimento, civismo, ética, justiça e solidariedade. É por meio do alistamento que Marinha, Exército e Aeronáutica dão início ao processo de incorporação dos novos recrutas, possibilitando ao jovem a oportunidade de servir à Pátria e, às Forças Armadas, a formação de recursos humanos qualificados para uma possível mobilização em caso de necessidade.

Profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários graduados, além de graduandos do último semestre de cursos dessas formações, também podem participar do recrutamento voluntário. Os jovens selecionados têm a opção de permanecer no serviço ativo, conforme previsto no artigo 143 da Constituição Federal. E podem, ainda, participar do Projeto Soldado Cidadão, que oferece capacitação técnica para o mercado de trabalho em diversos ofícios, caso não optem por seguir a carreira militar.

O período da seleção ocorre, normalmente, de setembro a novembro. O alistamento pode ser feito por meio do site: www. alistamento.eb.mil.br.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

