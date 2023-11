Transporte clandestino de passageiros em ônibus de fretamento é alvo de fiscalização no Estado

A Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul (Agems) intensifica sua atuação no combate ao transporte clandestino de passageiros em ônibus de empresas de fretamento. O órgão regulador afirma que a venda de passagem individual em veículos não autorizados configura transporte ilegal, colocando os passageiros em risco e criando concorrência desleal com as empresas de transporte regularmente cadastradas.

Portanto, apenas empresas e operadores autônomos devidamente autorizados, com veículos cadastrados e com vistorias obrigatórias em dia, podem executar linhas intermunicipais no estado. A atuação firme da fiscalização resultou na significativa redução da prática ilegal de empresas de fretamento que realizavam linhas, especialmente em trechos como Corumbá-Campo Grande, Ponta-Porã-Campo Grande e outras ligações de longa distância.

A Agems reforçou o alerta aos passageiros sobre a importância de adquirir passagens somente de empresas legalizadas. Ônibus de fretamento ou de aplicativos colaborativos não têm autorização para prestar serviços de linha. Assim, é fundamental que os passageiros verifiquem a legalidade da empresa antes de adquirirem suas passagens, garantindo uma viagem segura e dentro da lei.

Crescimento

Recentemente, a fiscalização do transporte intermunicipal foi fortalecida com o credenciamento da Hera Transportes, sediada em Anastácio. A segunda empresa credenciada pela Agems atende toda a região, incluindo Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário, para remoção e guarda de veículos irregulares apreendidos.

Sendo assim, a Autotran também atua no enfrentamento ao transporte ilegal de passageiros, com pátios em Campo Grande e Dourados, atendendo uma ampla região.

Com informações do Governo de MS

