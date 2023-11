Cavani é recebido com festa pela torcida do Boca Juniors

A Bombonera ficou cheia na segunda-feira (31), para a apresentação oficial de Edinson Cavani, de 36 anos, no Boca Juniors. Novo camisa 10 do clube, o atacante uruguaio foi recebido com muita festa pela torcida presente no estádio.

Depois de deixar o espanhol Valencia onde encerrou um ciclo de quinze anos na Europa, o atacante da ‘Celeste’ assinou contrato com o Boca no sábado. Com contrato até o fim de 2024, Cavani passou por exames médicos antes de ir ao gramado do estádio.