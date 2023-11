Brasil x Jamaica: confira horário e onde assistir

Pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, Brasil e Jamaica se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 7h, no horário de Brasília-DF, em busca de se classificar para as oitavas de final. A partida acontecerá no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália. Assim, o jogo será transmitido pela TV Globo, SporTV, Globoplay e YouTube da CazéTV.

A equipe encara desafio em busca do primeiro título de Copa do Mundo na modalidade. O Brasil está no terceiro lugar do Grupo F, após somar três pontos com uma vitória dominante na estreia, onde goleou o Panamá por 4 a 0. No entanto, as derrotas para a França e a vitória da Jamaica sobre as panamenhas complicaram a situação da equipe, que agora enfrenta obstáculos em sua jornada rumo ao tão almejado título.

A atacante Marta afirmou que a seleção entra em campo para lutar pela vaga para as oitavas de final da competição. “Temos que fazer acontecer dentro de campo, para que possamos nos sentir confortáveis nessa situação. Antes de a bola rolar, é tudo igual. Quando rolar, temos que mostrar o nosso futebol. Isso vai depender do nosso desempenho. Até então, não tem nada definido”, declarou a Rainha em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (1).

Este Mundial tem um significado especial para a Rainha, pois será o último de sua carreira. E a possibilidade de conquistar a primeira Copa do Mundo para o Brasil no futebol feminino ao lado de Marta tem motivado as atletas brasileiras: “Fico feliz quando escuto isso das meninas, que elas querem ganhar essa Copa por mim, mas elas têm que ganhar por elas. Essa Copa do Mundo não é apenas sobre mim, é sobre o futebol feminino em geral, sobre essa geração que está surgindo e vai levar esse trabalho por muitos anos. É por todas nós. Não só sobre a Marta. Se isso as motiva um pouco mais, vamos em frente, vamos à luta”.