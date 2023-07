“Tráfico de pessoas” é tema de palestra na Capital

Em pleno Século 21, o tráfico de pessoas é algo real e por esta razão a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), criou o seminário “Dialogando sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, no contexto dos direitos humanos” que acontece na Capital no próximo dia 26 de julho.

As vagas são limitadas e acontece das 8h às 11h, no auditório do Imasul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, as inscrições serão feitas através do https://forms.gle/NgrenfEGSd8m9d3p6.

Na programação estão previstas palestra da professora doutora da UFMS Ana Paula Martins, do delegado de Polícia Civil Carlos Delano e da promotora de justiça Ludmila de Paulo Castro Silva. São público-alvo do evento acadêmicos, servidores públicos, representantes de organizações da sociedade civil e membros da sociedade em geral.

Realizado pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead, o evento também integra a campanha Coração Azul que é alusiva ao “Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas”. A iniciativa de adesão à campanha consta em conscientizar e encorajar aos servidores e sociedade civil sobre a luta contra o tráfico de pessoas.

