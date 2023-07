Polícia captura quadrilha que roubou R$ 40 mil de barbaria na Capital

O policiais do Batalhão de Choque capturaram na tarde de ontem (10), Gustavo de Oliveira, 23, Gabriel de Oliveira, 21, Gustavo Portilho, 21, e Jean Grauber, 30, responsáveis por assaltos a barbearias, na região do Bairro Tijuca, em Campo Grande.

Segundo os setores de investigações, os policiais conseguiram identificar os indivíduos, após capturar um adolescente no último sábado (8). Durante o interrogatório, o jovem acabou citando a identificação dos outros autores de assaltos a comércios na região do Tijuca.

Diante das informações, os policiais foram as ruas e conseguiram localizar o restante dos autores, numa residência durante diligências no Jardim Columbia, região norte de Capital. Durante as fiscalizações na tarde de ontem, os policiais depararam com um dos indivíduos fugindo da polícia pelo telhado das residências. Na abordagem, ele acabou confessando a sua participação em assaltos em estabelecimentos comerciais da região.

Na residência, onde os policiais encontraram a quadrilha, foram apreendidos um boné e uma corrente amarela, utilizados no dia do assalto a barbearia. Diante do flagrante, os assaltantes relataram que as roupas usadas no crime e um notebook foram descartados. Já a arma de fogo estaria na casa de um comparsa que mora no bairro Vila Nogueira.

Os policiais foram até o local indicado, onde Jean acabou sendo abordado. No imóvel, os policiais encontraram um casaco cor azul também reconhecido pela câmera de segurança.

Diante do flagrante, foi dado voz de prisão aos envolvidos e encaminhados até a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) para as providências cabíveis. O prejuízo no crime foi estimado em R$ 40 mil.

Assalto a barbearia

Segundo imagens em que o Portal O Estado Online teve acesso, o assalto a barbearia no Bairro Tijuca, durou cerca de um minuto. Os assaltantes entraram pela porta da frente, anunciando o assalto. Dois deles, pelas imagens de segurança, usavam máscaras para dificultar a identificação. Três dos assaltantes vistos nas câmeras de segurança, usavam calça jeans e vestia um casaco camuflado.

