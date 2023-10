Carlão destaca emendas na LDO visando mais melhorias

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, destacou que das 79 emendas apresentadas pelos vereadores, no relatório final ao Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que será votado na sessão desta terça-feira (11), inúmeras emendas aditivas são de sua autoria. Carlão ressaltou destinação de recursos orçamentários, visando melhorias para a população em diversas áreas.

“São emendas aditivas para o exercício financeiro de 2024 e acrescentam algumas diretrizes, como, por exemplo, a oferta de programas públicos de atendimento à infância, à adolescência e ao jovem; a conclusão das obras inacabadas das UBSF’s e das Emeis; a implantação de uma Unidade de Triagem de Resíduos da Construção Civil. É necessário, também, fortalecer políticas públicas de fomento às feiras; pavimentação asfáltica em bairros, principalmente nas linhas de ônibus ainda não asfaltadas; acelerar a política de regularização fundiária, evitando novas invasões clandestinas de áreas públicas”, pontuou Carlão.

A votação será em primeira discussão, hoje (11). Na sequência, ocorre a extraordinária, para segunda discussão.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.