Corumbá terá ônibus com passe livre durante o Carnaval para facilitar acesso aos eventos

Transporte coletivo funcionará gratuitamente em horários especiais para atender foliões

O transporte coletivo municipal será gratuito entre os dias 13 e 17 de fevereiro, período em que ocorre a programação oficial do Carnaval. A medida foi anunciada pela Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat).

De acordo com a agência, a gratuidade começará diariamente às 16h e seguirá até o encerramento das atividades carnavalescas. Caso os eventos ultrapassem o horário previsto, o transporte continuará operando, com a última viagem sendo realizada até 30 minutos após o término das festividades.

A iniciativa busca facilitar o deslocamento de moradores e turistas até os locais de festa, além de contribuir para a organização do trânsito e reforçar a segurança viária durante os dias de maior movimentação. A proposta também pretende ampliar o acesso do público à programação carnavalesca sem gerar custos adicionais aos usuários.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.