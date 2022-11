Trabalhador rural cai e morre atropelado pelo trator que conduzia

O trabalhador rural Guilherme Rocha Júnior, de 32 anos, morreu atropelado por um trator enquanto trabalhava em uma estância na zona rural da cidade de Rochedo, município localizado a 83 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na tarde do último domingo (13).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima trabalhava no campo do imóvel rural quando perdeu o controle da direção do trator em área íngreme, e após queda, o veículo passou por cima do seu corpo.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Rochedo foram acionadas e compareceram na Instância Vô Delvo. Ao chegarem no local, o corpo foi encontrado já sem vida. As informações são de que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após a realização da perícia, foi autorizada a liberação do corpo à funerária.

