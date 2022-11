Três pessoas morrem após veículo capotar em ponte

Três pessoas morreram em um acidente, na tarde deste domingo (13), após um veículo capotar de uma ponte próximo a gruta Catedral antiga gruta São Mateus, na cidade de Bonito. O nome das vítimas ainda não foi divulgado, entretanto, sabe-se que elas eram do município de Corumbá.

De acordo com informações preliminares, os integrantes da caminhonete S10 estariam voltando de algum atrativo turístico da região. O veículo estaria em alta velocidade, mesmo em uma estrada precária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas encarceradas dentro do carro já sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e aguardou a chegada da perícia. Ainda não se sabe a dinâmica exata do acidente. A caminhonete tinha placas de Corumbá.

