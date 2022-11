Ex-UFC e Bellator, Anthony Johnson morre aos 38 anos de idade

O ex-lutador do UFC e do Bellator, Anthony Johnson faleceu neste domingo, aos 38 anos de idade. De acordo com informações divulgadas pelo ‘Uol’, a causa da morte foi por falência múltipla dos órgãos.

O norte-americano, que sofria com uma grave doença e estava em estado delicado, não resistiu e veio a obito. Seu empresário, Ali Abdelaziz, havia pedido orações para o seu cliente, dizendo que sua situação de saúde era muito delicada, mas sem abrir exatamente o que era.

Antigo desafiante ao cinturão dos meio-pesados (até 93kg.) do UFC, Johnson, faleceu sob contrato com o Bellator. O norte-americano havia sido contratado em 2021 e feito apenas uma luta na empresa, quando venceu o brasileiro Gugu Azevedo, em março deste ano, no Bellator 276.

Anthony Johnson já participou de lutas marcantes contra brasileiros. No UFC Rio, em 2012, o norte-americano foi derrotado por Vitor Belfort. Por outro lado, saiu vitorioso de combates com Minotauro e Glover Teixeira, em 2014.

Companheiro de treinos de Anthony Johnson, o brasileiro Gilbert Durinho postou uma foto em sua conta no Instagram ao lado do amigo com a legenda “descanse em paz”.

Johnson teve 23 vitórias e 6 derrotas no seu cartel no MMA e disputou o cinturão do UFC uma vez contra Daniel Cormier, em 2015, sendo derrotado.

Além de Cormier, contra quem lutou duas vezes e perdeu ambas, Johnson teve triunfos sobre Glover Teixeira, Ryan Bader, Andrei Arlovski, Alexander Gustafson e Minotouro em sua carreira.

