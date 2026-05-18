Operação Protetor prende mulher que escondia fardos de maconha em mala durante fiscalização

A passageira negou inicialmente ser proprietária do volume e apresentou contradições após os policiais confirmarem que o ticket correspondia à sua passagem

Nesta segunda-feira (18), uma mulher de 26 anos foi presa durante fiscalização realizada pela PM (Polícia Militar) em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-262, em Corumbá. Os Fardos da droga que estavam esocndidos na mala, totalizaram os 16,8 kg

O flagrante ocorreu nas fiscalizações no âmbito da Operação Protetor à 0h25, no Posto Lampião Aceso, na BR-262. Segundo o Diário Corumbaense, as equipes abordaram um ônibus intermunicipal, que seguia de Corumbá para Campo Grande.

Na vistoria no compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma mala com a identificação parcialmente danificada porque a parte numérica do ticket havia sido rasgada.

Segundo a PM,os militares conseguiram identificar a responsável pela mala por meio da relação de bagagens. A passageira negou inicialmente ser proprietária do volume, mas apresentou contradições após os policiais confirmarem que o ticket correspondia à sua passagem.

Na inspeção, foram identificadfos dois fardos de maconha, que pesram 16,8 quilos. A droga estava envolta em fita adesiva e coberta por uma substância semelhante a talco líquido, para tentar disfarçar o odor do entorpecente.

A mulher foi presa e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o flagrante de tráfico de drogas foi registrado.

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