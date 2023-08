Todos em Ação: Campo Grande celebra aniversário com variedade de serviços à comunidade

Em celebração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande, está programada para este sábado (19) a mais recente edição de 2023 do Programa “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”. O mutirão de serviços estará situado desta vez no Bairro Jardim Centro Oeste, tendo início às 8h na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, localizada na Rua José Pedrossian, número 1.270, com término previsto para às 12 horas.

Nessa ocasião, equipes estão mobilizadas para disponibilizar uma variedade de mais de 70 serviços, englobando todas as secretarias municipais. Entre as opções, destacam-se atividades como a emissão da Carteira de Trabalho Digital, orientações para emissão do RG, mediação de oportunidades de emprego, facilitação da inserção de indivíduos com deficiência no mercado de trabalho, orientação jurídica e financeira, além de cursos abrangendo diversas áreas. Também serão providos serviços como a emissão de credenciais para idosos estacionarem em vagas especiais e assistência no entendimento do passe do estudante.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) participará da ação, oferecendo serviços relacionados à ortopedia, cirurgia geral, ultrassonografias transvaginal, abdominal total e do aparelho urinário, cuidados odontológicos/preventivos, sessões de auriculoterapia, atendimento clínico geral e apoio psicológico.

Os animais também estão contemplados, com serviços especiais voltados para os pets. Estão inclusos diagnósticos rápidos de Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimentos médico-veterinários, encaminhamento para procedimentos de castração e tratamento contra verminoses.

A programação integral conta com apresentações culturais e musicais, bem como atividades recreativas para as crianças, incluindo pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis. A ocasião proporciona ainda oficinas variadas, desde artesanato, culinária e fotografia até dicas sobre o uso do Instagram, além de diversos cursos de qualificação oferecidos pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) terá um espaço para revalidar o cadastro de inscritos no programa de habitação social, permitindo também o pagamento de parcelas e a renegociação de dívidas. Além disso, serão fornecidas informações e orientações sobre matrículas na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme).

Os participantes terão a oportunidade de levar para casa produtos da Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), como verduras e legumes cultivados de forma sustentável, bem como adubo orgânico produzido na própria unidade. Além disso, o evento abrigará o Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com doações de roupas e calçados.

Essa edição do Todos em Ação segue uma série de eventos realizados no último ano, percorrendo diversas regiões urbanas da capital sul-mato-grossense. A primeira edição de 2023 ocorreu em março, no Anhanduizinho, atraindo cerca de 3,5 mil pessoas. Em maio, o programa atendeu quase 5 mil pessoas no Distrito de Anhanduí.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

