Motorista fica gravemente ferido após colisão entre carretas na BR-267

Duas carretas colidiram e uma delas pegou fogo, na manhã de hoje (18), na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande. O motorista de um dos veículos envolvidos ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Conforme informações do site Jardim MS News, o acidente aconteceu quando o motorista da carreta com placas do Rio Grande do Sul, acessou a rodovia, quando colidiu contra um veículo com placas de Nova Andradina.

O outro condutor da carreta que seguia logo atrás, percebendo o acidente a frente, tentou evitar a colisão, quando jogou a carreta para o lado da pista, sem sucesso com a manobra. Com o impacto, um dos veículos pegou fogo e ficou completamente destruído. Ainda conforme o site local, o motorista conseguiu sair sozinho e não teve ferimentos.

Já a outra carreta com placas de Rio Grande do Sul, teve a cabine completamente destruída. O motorista foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital.

Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

