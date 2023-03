Todos em Ação abre edição 2023 na região do anhanduizinho

Mais uma edição do ‘Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você’ será lançada neste sábado (25). Dessa vez a abertura acontece na região do Anhanduizinho. O evento acontece com uma grande ação social e alguns serviços já estão na região desde o início desta semana.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos estão promovendo, em regime de mutirão, diversas atividades de manutenção na região do Anhanduizinho, tais como varrição, capina, poda, reparos em buracos, nivelamento de estradas, substituição de lâmpadas, além de limpeza e pintura em geral. Esses trabalhos serão estendidos até a semana seguinte.

Ademais, a Sisep também irá providenciar serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) da região do Anhanduizinho, incluindo a limpeza dos pátios e a poda de árvores e terrenos.

A partir das 8h do sábado, a primeira edição da ação trará mais de 70 serviços gratuitos aos moradores da região do Anhaduizinho. Haverá uma variedade de atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliações físicas, cortes de cabelo, emissão de documentos e uma feira de empregos, dentre outras opções disponíveis à população local.

Serviços

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) também participa da ação com o serviço de consulta, inclusão e atualização do Cadastro Único; orientação dos serviços ofertados pelo CRAS e encaminhamentos, além de atendimento de designer de Sobrancelhas e exposição dos trabalhos manuais realizados em Cursos de Inclusão Produtiva e Geração de Renda.

A Defensoria Pública do Estado confirmou a participação e parceria junto a Prefeituran durante o lançamento do Todos em Ação: serão distribuídas 60 senhas. Os atendimentos serão de orientação jurídica, consulta processual, Educação em Direitos, entre outros serviços do órgão.

A Fundação Municipal do Esporte (Funesp) vai realizar avaliações físicas, além do Projeto Brincalhão com as crianças, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Sectur), com a estrutura e animadores. O Procon também estará disponível com agentes para prestar informações e esclarecer dúvidas dos consumidores.

A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) vai levar Atendimento ao MEI (Microempreendedor Individual) com orientações para transmitir o Imposto de Renda e consulta ao SPC.

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU) também estará presente com orientação e divulgação dos serviços da Casa da Mulher Brasileira.

O Todos em Ação também vai prestar atendimento para os animais de estimação para os moradores da Região Anhanduizinho com atendimento veterinário, vermifugação, microchipagem e encaminhamentos para castração.

No sábado, a ação terá início às 8 horas, na Escola Municipa Tomaz Ghirardelli, com mais de 70 serviços disponíveis, que vai até o meio-dia e se estender no decorrer da semana com a oferta de cursos e serviços com horários diferenciados.

Programa Todos em Ação na região do Anhanduizinho

Data: 25 de março (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Tomaz Ghirardelli

Endereço: Rua Lúcia dos Santos, nº 386, Parque do Lageado