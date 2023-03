Sexta-feira é dia de Feira de Artesanato, teatro e Museu das Ilusões

Começou, nessa quarta- -feira (22), no Círculo Militar, a feira “Mãos que Criam”, que faz parte da 15ª Semana do Artesão. A mostra conta com 150 artesãos, inclusive de oito etnias indígenas de 13 cidades de Mato Grosso do Sul e pode ser visitada das 14h às 22h, até domingo (26). A entrada é gratuita. Este ano, estão sendo homenageadas três artesãs: Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri, que contribuíram muito para o artesanato sul-mato-grossense, com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais. Confira essa e outras atrações na agenda de hoje:

Feira Mãos que Criam

Em alusão à 15ª Semana do Artesão, está acontecendo a feira “Mãos que Criam”, no Círculo Militar, localizado na avenida Afonso Pena, 107. A entrada é gratuita e aberta ao público, das 14h às 22h, até domingo (26). Aproveite e vá prestigiar o artesanato regional, além de participar das diversas oficinas que estão sendo ministradas!

Teatro “As Preciosas”

O espetáculo “As Preciosas” conta a história de Eva, Madalena e Luci, funcionárias da máquina do tempo da humanidade, localizada fora da Terra. A atração é uma ótima pedida para quem gosta de apreciar obras escritas por mulheres. As sessões serão às 19h e às 20h30 de sexta, sábado e domingo, na Casa de Ensaio, localizada na rua Visconde de Taunay, 203, Amambai. Os ingressos estão sendo vendidos no site: https:// www.sympla.com.br/evento/ as-preciosas/1921244.

Blues Bar

Sexta é dia de Flashback Especial no Blues, com Franz e A Banda de Ontem, que levam também grandes clássicos do disco pop rock nacional e internacional. O bar fica localizado na rua 15 de Novembro, 1.186 e abre às 20h. Os ingressos são limitados e serão vendidos na hora, a preço de R$ 30.

Tatu Bola

Das 19h30 às 23h30 tem pop rock com Alex Oliveira, o ‘Lekão’, no Tatu Bola, que traz um cardápio descomplicado inspirado em botecos. O bar fica na rua Espírito Santo, 851. Para ter acesso a mais informações é só acessar o Instagram: @tatubola.bar

Shopping Bosque dos Ipês

Nesta sexta-feira o “Museu das Ilusões” funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h, na praça central do shopping Bosque dos Ipês. Aproveite para fotografar e filmar situações que parecem impossíveis, dentro de um dos principais museus de ciências e ilusão de ótica do mundo! Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site: https://www. museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Quintal Sesc, Temporada Gourmet e Expo Índia são opções desta sexta, no shopping Campo Grande. Para entreter as crianças, às 18h, no Quintal Sesc, terá contação de história, pinturinha e recreação com a Trupe Guavira, e às 19h começa a apresentação do espetáculo “Interações Mágicas”, com o ilusionista Thiper. Às 20h, tem show musical de Jerry Espíndola, levando o melhor do pop e MPB, e em comemoração ao mês das mulheres tem o Karaokê Mulheres, das 21h30 às 22h. A alimentação e bebida ficam por conta dos foodtrucks, Classe A Hamburgueria, Zezé do Acarajé, Choripan, Ribeirinhos Sobá Pantaneiro e Barraca do Pastel, além do Chopp Germânia e drinks e bebidas do Bier Time. Vale lembrar que o Quintal Sesc acontece sempre às sextas-feiras e tem a parceria da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), com feira de orgânicos da Horta Bom Progresso, YBA Cosméticos Naturais e Queijos da Estância Vó Zilda. A entrada é gratuita e a programação acontece no estacionamento em frente à loja Riachuelo, no 1º piso.

Campanha “Absorva essa ideia”

Ainda em alusão ao mês da Mulher, o shopping Campo Grande está promovendo a campanha “Absorva essa ideia”, em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Até o dia 31, a campanha pretende arrecadar absorventes que serão destinados às mulheres carentes para combater a pobreza menstrual. As doações podem ser entregues no SAC do shopping, no 1º piso, em frente ao Banco do Brasil, mas, se preferir, a doação pode ser realizada por meio da assistente de compras, pois ela faz a compra do absorvente e deposita na caixa de doações. De 15 a 26 de março tem a tradicional “Temporada Gourmet”, com uma variedade gastronômica de pratos únicos e preços acessíveis, em que mais de 20 estabelecimentos alimentícios do shopping participam. A lista completa de estabelecimentos participantes está disponível em https://qrco.de/ menuTG. Outra atração é a “Expo Índia”, que vai até o dia 30 de abril, na praça central do shopping, com uma grande variedade de joias, acessórios, roupas, presentes e itens de decoração, que representam a cultura do continente africano.

Shopping Norte Sul Plaza

O Sesc está com a exposição “Jorapimo”, que tem a missão de preservar a memória e a cultura local, com réplicas impressas do acervo Jorapimo. Nascido em 1937, José Ramão Pinto de Moraes, conhecido como Jorapimo, foi pioneiro da arte moderna sul- -mato-grossense. Falecido em novembro de 2009, o artista deixou seu trabalho inconfundível, intenso, sensível e importante para a história da arte regional. A exposição funciona durante o horário do shopping, das 10h às 22h, de segunda a sábado e das 11h às 21h, aos domingos, no corredor em frente à loja Casas Bahia.

Para a criançada tem os últimos dias de “Wild Ride”, em uma aventura pela realidade virtual, em frente à loja Ri Happy, e “Mundo da Lua”, em uma aventura espacial da Turma da Mônica, na praça de eventos. Ainda tem “Passeio de Trenzinho Giggio”, em frente à loja Renner e “Slimeria”, com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à loja Ri Happy.

Para quem está procurando um bom filme nesta sexta-feira, tem a promoção “Todos Pagam Meia”, no Cinépolis. E para os amantes de jogos e biblioteca, estão disponíveis, das 15h às 20h, os tabuleiros, a biblioteca e a área de lazer no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo.

