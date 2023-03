Com cara nova, biblioteca do Colégio Master abre suas portas para alunos e convidados

Com almofadões coloridos e cheiro de livro novo, a biblioteca do Colégio Master reabriu suas portas para alunos, professores e convidados especiais, durante a cerimônia de abertura, na manhã desta sexta-feira (24). A cerimônia contou com apresentações musicais e literárias dos alunos.

De acordo com a diretora pedagógica, Adelina Spengler, a reforma e ampliação da biblioteca durou cerca de um ano. “A reforma demorou um ano. Trouxemos uma arquiteta de São Paulo, que avaliou o local e fez um projeto. Queríamos criar um espaço acolhedor e moderno, para nossos alunos e professores”.

O local tem dois andares, com sofás e mesas para estudo. No térreo, está a biblioteca infantil, com literatura voltada às classes infantis. Já o primeiro andar, traz um acervo literário voltado às classes do ensino fundamental II – 6º ao 9º ano – e do ensino médio.

Além da reforma do espaço físico, o colégio também investiu na renovação do acervo literário da biblioteca. “Compramos livros novos. Temos livros de pesquisa, como enciclopédias e dicionários, mas também procuramos investir em literatura que possa ser cativante. Os alunos gostam muito das séries Harry Potter, Percy Jackson, Guerra dos Tronos, por isso investimos na compra de literatura de fantasia”, explica, Adelina.

Durante a inauguração, alunos recitaram poesias e destacaram a importância da leitura em suas vidas. Benício Espandini, de 10 anos, é um dos alunos do colégio que recitou poesia sobre leitura e falou sobre sua paixão por livros. “Eu gosto de ler sobre animais, especialmente sobre biodiversidade”.

Ele também destacou a importância da reforma da biblioteca, que agora é um espaço ainda mais acolhedor para os estudantes. “A biblioteca ficou bonita. Agora vai dar para bastante gente vir aqui aprender coisas novas, porque novos livros também chegaram”, comentou Benício.

Bruna Gomes, de 13 anos, é também uma aluna do colégio que ama literatura. Segunda ela, os gêneros de fantasia e sobre cultura grega são os que mais chamam sua atenção. Eu gosto muito de ler. Agora estou lendo “Príncipe Cruel”, mas já li a coleção “Percy Jackson”, de Rick Riordan”.

A aluna também destaca que a leitura tem um impacto positivo em sua vida acadêmica, mas também pessoal. “A leitura me ajuda a escapar um pouco da realidade e me transportar para mundos diferentes. Também ajuda a melhorar meu vocabulário, já que conheço novas palavras e conceitos”, explica Bruna.

Incentivo

Além dos funcionários e alunos, a reinauguração da biblioteca contou com a presença do escritor e presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique Medeiros, que destacou a importância da leitura na formação dos jovens. “Incentivar a leitura é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico em crianças e adolescentes, pois ajuda no seu crescimento intelectual. Aqueles que aprendem a ler desde jovens têm uma grande vantagem profissional em relação aos que não leem”.

Ele também ressaltou a importância da leitura em livros impressos, já que cada vez mais a juventude prefere o meio digital. “As pessoas se limitam demais ao mundo digital e criam um mundo paralelo, que às vezes as afasta da realidade. A leitura, por outro lado, permite que as pessoas ampliem o conhecimento de forma mais profunda e completa”, disse o escritor.

