Terra é atingida pela maior tempestade solar dos últimos 20 anos

Uma tempestade solar severa, considerada a maior dos últimos 20 anos, provocou auroras boreais incomuns no Hemisfério Norte e raras auroras austrais no Hemisfério Sul, partes diferentes do mundo. Os fenômenos foram vistos na madrugada de sábado (11).

A aurora boreal é um fenômeno observado na Terra, caracterizado pelo surgimento de cores incomuns no horizonte. Isso ocorre devido à chegada de partículas carregadas de luz e energia, impulsionadas em direção à Terra durante uma erupção solar. Ao interagirem com a atmosfera terrestre, essas partículas provocam a emissão de luzes nas cores verde e vermelha.

Apesar da beleza, a agência de Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) alertou que o fenômeno pode influenciar o funcionamento de redes de energia e de sistemas de comunicação via satélite.

Esta foi a primeira vez desde janeiro de 2005 que a NOAA alertou para tempestades geomagnéticas “severas”. O alerta, também chamado de G4, é o segundo nível mais alto de uma escala que chega ao G5, considerado “extremo”.

Na Argentina, a tempestade solar deu origem a uma raríssima aurora austral, avistada em Ushuaia, ao sul do país. Em seu perfil do X (ex-Twitter), o Serviço Meteorológico Nacional argentino explicou que não é comum ver o fenômeno acontecendo tão ao norte do Pólo Sul. O mesmo aconteceu no Chile, a região de Los Lagos e na Patagônia chilena.

Já na Europa, foram registrados avistamentos da aurora boreal em Budapeste, na Hungria; em Reix, na Suíça e em Londres, no Reino Unido. Outros relatos também foram registrados no norte de Portugal e no estado americano do Massachussets.

Com informações do SCC10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram