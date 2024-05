Trabalho voluntário independente de campo-grandenses também ajudam o estado gaúcho

Diante da tragédia sem precedentes que arrebatou o estado do Rio Grande do Sul, desde o dia 27 de abril, não só a população gaúcha foi seriamente impactada, a emergência ambiental deixou toda a população brasileira perplexa e provocou uma onda de voluntariado. Para além dos profissionais especializados, ações de voluntariado foram e estão sendo realizadas de modo independente. Demonstrando que, apesar do cenário caótico, a vontade de ajudar o próximo e proporcionar bem-estar social impera no ser humano.

Na Capital, a ajuda humanitária acontece como uma força-tarefa, sendo realizada em diversos pontos. Órgãos públicos, como escolas estaduais, bases da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, viraram ponto de arrecadação. O CTG (Centros de Tradições Gaúchas) de Campo Grande conta com cerca de 300 voluntários por dia e já arrecadou toneladas, roupas, águas, produtos de higiene, entre outros materiais. Mas, além dos órgãos públicos, pontos de arrecadação independentes foram organizados na cidade.

O acadêmico de Direito, de 19 anos, Kauai Abreu, criou os Amigos do Nasa Park. “Assim que tomei conhecimento sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, por ter me comovido com o sofrimento daquelas pessoas, tive a ideia de mobilizar as pessoas no empreendimento de meu pai, o Nasa Park”, disse. Com o intuito de arrecadar doações e suprimentos, a iniciativa, que iniciou há quatro dias, já angariou parceiros e uma quantidade significativa de doações, segundo o estudante. “Eu comecei sozinho a organizar dia 06 e comecei a pedir ajuda a minha família, dia 08 levei o assunto para meu pai, que prontamente se disponibilizou a ajudar, hoje dia 10 já conseguimos uma boa soma em pix, e muitas ajudas de roupas alimentos não perecíveis, e as doações estão crescendo”, afirmou.

O material arrecadado será enviado ao CTG e também às entidades necessitadas do Rio Grande do Sul, conforme assegurou Kauai. O Amigos do Nasa Park está localizado na saída para Cuiabá, BR 163, após o Posto de gasolina Amigão, e para realizar doações via pix, 107.660.511-62.

Na Avenida Tamandaré, quase esquina com a Júlio de Castilho, um grupo de amigos de transportadores de mudança estendeu uma faixa anunciando o novo ponto de coleta.

“Começou com uma iniciativa entre amigos, mas a ação ganhou muita proporção”, afirmou o caminhoneiro e organizador, Ivando Luiz Perin. “Estamos com dois caminhões de coleta. Um está em Jardim, quase cheio, e outro em Campo Grande, vamos carregar, talvez hoje, já para transportá-lo”, disse. A ação já contribuiu com um carregamento que saiu de Sinop (MT) e contou com arrecadações de Bela Vista, Dourados, Jardim e Capital. Interessados em ajudar, podem contatar o grupo via telefone (67) 99243-9639.

Por Ana Cavalcante