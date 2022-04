Gripe: vacinação está disponível para todo o público da primeira etapa da campanha

Iniciada na semana passada, a campanha contra a Influenza está com doses disponíveis para todo o público da primeira etapa, que são idosos e trabalhadores da saúde. Dividida em duas, a campanha é exclusiva para estes dois grupos até o dia 2 de maio.

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da Capital, tanto pela manhã quanto à tarde. Somente nestes dois primeiros públicos, o Ministério da Saúde estima que haja 160 pessoas para receber o imunizante em Campo Grande.

Assim como a COVID-19, a Influenza é uma infecção de fácil contágio e transmissão e acontece através das vias respiratórias, sendo mais facilmente agravada em idosos e crianças pequenas.

Também são grupos prioritários para a vacinação contra a gripe e fazem parte segunda etapa da campanha as crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas até 45 dias pós parto, população indígena, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades e as que tenham deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Estes públicos começarão a se vacinar a partir do dia 3 de maio.