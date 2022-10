Real Madrid homenageia Benzema e lança camisa especial

O Real Madrid, junto com a Adidas, lançou uma camisa especial em homenagem a conquista da bola de ouro pelo seu atacante Benzema. Vencedor pela primeira vez do Ballon D’or, o jogador entra no seleto grupo de atletas que já foram considerados os melhores do mundo.

Aos 34 anos, Benzema é o vencedor mais velho desde Stanley Matthews, primeiro colocado em 1956, ano de estreia da Bola de Ouro. Antes, a melhor posição dele havia sido o quarto lugar, na edição passada.

A camisa especial que celebra a Bola de Ouro conquistada por Karim Benzema é baseada na camisa 2022-2023 do Real Madrid e traz como destaque, uma fonte customizada nas costas. Ela possui detalhes dourados nas costas, com o nome do atacante e seu número 9.

Com a cor dourada, a fonte traz diversas imagens do atacante francês, que foi contratado em 2009, e após doze temporadas vestindo o manto merengue, chegou ao prêmio máximo individual. O nome do jogador, acima do número, também ganha a cor dourada.

Além disso, em parceria com a Avery Dennison, foi criado um conteúdo especial que pode ser acessado exclusivamente por quem adquirir o kit comemorativo em edição limitada. Nele, a pessoa terá acesso aos mais de 40 gols feitos pelo francês pela Liga dos Campeões, La Liga e Super Copa, além de uma mensagem especial do craque.

O atacante passou longos anos sendo coadjuvante, principalmente devido as grandes estrelas que ainda estavam no elenco, como Cristiano Ronaldo. Entretanto, o jogador provou seu valor e levou o Real a grandes conquistas, sendo o principal jogador e referência no ataque.

