Terminais de ônibus passam a ter bebedouros com água gelada após solicitação

Após quase dois meses de expectativa e cobranças por parte do vereador Ronilço Guerreiro, os usuários dos terminais de ônibus de Campo Grande terão instalação de equipamentos de água gelada. Essa conquista visa atender às necessidades dos trabalhadores e estudantes que dependem do transporte coletivo em meio as temporadas de calor que a cidade vem passando, agravadas pelo fenômeno do El Nino. Em dezembro, Campo Grande registrou temperaturas na casa dos 40°C, sendo MS um dos Estados mais afetados pelas ondas de calor no país.

Elisângela Ferreira, vendedora, relata que diariamente precisa utilizar dois ônibus para se deslocar ao trabalho, passando pelos terminais Aero Rancho e Bandeirantes, nos quais, até então, nunca encontrou a comodidade de água gelada nos bebedouros.

“Na minha rotina, uso dois ônibus para chegar no meu trabalho, e é decepcionante encontrar nos terminais Aero Rancho e Bandeirantes, nunca encontrei água gelada nos bebedouros. Por esse motivo, sempre carrego uma garrafinha de água gelada, pois depender da disponibilidade de água nos terminais é inviável. Isso é totalmente inaceitável, uma vez que se trata de espaços públicos que deveriam oferecer, no mínimo, condições básicas como água gelada, especialmente em uma cidade como Campo Grande, onde o clima é extremamente quente.” – Afirma a vendedora.

O vereador, que desempenha o papel de fiscalizar e cobrar melhorias para a população, enfatizou a relevância dessa conquista para a cidade. “Trata-se de uma questão de saúde pública. Minha função como vereador é fiscalizar e cobrar benefícios para as pessoas, e assim eu tenho feito, sempre com muito respeito, mas sem deixar o interesse das pessoas de lado”, ressaltou.

Os nove equipamentos instalados nos terminais, feitos de aço e inox, foram adquiridos de forma emergencial, dispensando a necessidade de licitação devido ao valor estar abaixo do teto de um pregão. De acordo com informações publicadas no Diário Oficial, o investimento total foi de R$ 23.679,00, realizado em parceria com a empresa Harmonia Serviços Administrativos Ltda, sendo que cada equipamento custou R$ 2.631,00.

“Estamos enfrentando um momento delicado em relação ao clima, com calor extremo. Mesmo com a chuva desta semana, a temperatura continua elevada. Os ônibus já não contam com ar condicionado, e os terminais ainda não dispunham de água gelada, obrigando os passageiros a comprarem água para matar a sede. Esse problema agora foi solucionado”, concluiu o parlamentar.