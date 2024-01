Mãe é presa após morte de bebê de 2 meses por desnutrição e desidratação

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (8) suspeita de não alimentar a própria filha, uma bebê de apenas dois meses, que morreu no hospital. O crime aconteceu em Ribas do Rio Pardo, município a 97 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, a unidade de polícia do município recebeu a notícia de que uma criança, de apenas dois meses, havia falecido no Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo, devido à falência múltipla de órgãos por desidratação e desnutrição.

Uma equipe saiu em diligências e encontrou a mãe da bebê em casa. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia, onde deve responder por homicídio qualificado contra menor de 14 anos, na modalidade comissiva por omissão.

O corpo da criança foi encaminhado para IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) onde passará por exames periciais. Não havia registro do pai no documento da criança e segundo a mãe em interrogatório, o possível pai pediu teste de DNA para registro. Ele será identificado e ouvido durante as investigações.