Durante férias de verão, Shopping Bosque dos Ipês terá patinação do gelo, circo e super trampolim

Com a chegada das férias de verão, as famílias que permanecerão em Campo Grande têm um motivo a mais para comemorar. O Shopping Bosque dos Ipês preparou uma programação especial repleta de diversão e entretenimento para todas as idades.

Patinação no gelo

A partir do dia 19/01, a Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês se transformará em uma incrível pista de patinação no gelo, a Play On Ice. Com música envolvente e muita diversão, os visitantes poderão desfrutar de momentos refrescantes no calor campo-grandense. Os ingressos podem ser adquiridos no local, com valores de R$ 50,00 por 30 minutos de patinação e R$ 75,00 por uma hora. O pacote inclui o uso de patins (do tamanho 30 ao 45), kits completos de segurança e é obrigatório o uso de meias. Para os pequenos abaixo de 5 anos, a Play On Ice oferece o “Play Car” por R$ 25,00 por 5 minutos, conduzido por um monitor.

MegaJump

Também no dia 19, os amantes de aventuras radicais poderão experimentar o MegaJump, um super trampolim com elástico que proporciona uma experiência de pura adrenalina. A idade mínima para participar é de 2 anos, e o peso máximo permitido é de 100 quilos. A atividade custa R$ 20,00 por pessoa.

Circo

No mesmo dia, o Bosque dos Ipês recebe o “Circo Mundo Mágico”, um espetáculo completo com música, dança, acrobatas, palhaços, Globo da Morte e shows infantis, incluindo Transformers – O Carro Robô, Os Bolofofos e a Patrulha Canina. Uma atração para encantar toda a família.

Parque Temático

Para os pequenos até 13 anos, o parque temático “Fundo do Mar” oferece uma experiência cheia de diversão e desafios, com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e uma área com bolinhas. Os preços variam de acordo com o tempo de permanência, começando em R$30,00 para 1 a 15 minutos, R$35,00 para 16 a 30 minutos, e R$60,00 para 60 minutos. Crianças com deficiência têm 50% de desconto, e a participação de menores de 4 anos requer a presença de um adulto responsável.

Diversão

Além das atrações mencionadas, o shopping oferece um ambiente seguro e climatizado, com um mix variado de lojas e uma ampla área de alimentação. O Bosque dos Ipês abriga a UCI Cinemas, o parque indoor Play Games com pistas de boliche, a Casa da Tia Paula para brincadeiras lúdicas, o Mini Cars com miniaturas de carros, e a Diversão Toys, onde os visitantes podem tentar a sorte em máquinas de prêmios.

Esportes

No dia 13 de janeiro, das 15h às 18h30, o shopping apresentará um aulão de fitdance, proporcionando diversão para toda a família. Além disso, a Smart Padel oferece 3 quadras de padel indoor e 2 de beach tênis, proporcionando opções para os entusiastas desses esportes. A arena esportiva é a primeira da América Latina em shopping center.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Jardim Novos Estados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3304-5555, e o regulamento completo da programação está disponível no site www.bosquedosipes.com. Acompanhe as novidades nas redes sociais @bosquedosipes.

Com informações da Assessoria

