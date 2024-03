PF e Receita Federal reprimem contrabando de cigarros

A organização criminosa investigada movimentou vultosa quantia de valores

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Hansei, que tem o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na importação e revenda ilegal de cigarros. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Naviraí (MS).

Policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de São Paulo (SP), Umuarama (PR), Maringá(PR) e Londrina/PR. De acordo com as investigações, a organização criminosa movimenta vultosa quantia de valores decorrentes da importação ilegal de cigarros e sua redistribuição no território brasileiro.

Com o objetivo de ludibriar o trabalho fiscalizatório, o grupo utilizava documentos ideologicamente falsos, interpostas pessoas, “laranjas”, e até empresas de fachada.

É importante ressaltar que é proibida a importação, a exportação e a comercialização no território nacional de qualquer produto fumígeno que não esteja devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

