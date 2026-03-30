Musicista húngara ministra curso de regência e oficinas na UFMS

Lilla Gábor traz a metodologia Kodály a Campo Grande

Nesta terça-feira (31) e quarta-feira (1º de abril), a professora Lilla Gábor ministra o Curso de Formação de Regentes de Corais na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. A musicista húngara esteve na redação do jornal O Estado MS, acompanhada da professora doutora Ana Lúcia Gaborim-Moreira, do curso de Música da universidade, onde concedeu entrevista sobre a iniciativa.

Pela primeira vez na Capital sul-mato-grossense, Lilla Gábor representa o Instituto Kodály da Academia de Música Franz Liszt, da Hungria. Ela destacou as expectativas em relação ao curso, que será realizado ao longo de dois dias.

“Será um período curto, mas intensivo. Minha expectativa é oferecer uma iniciação e servir como estímulo para que os participantes possam se aprofundar posteriormente nesses conteúdos. Também espero interagir, compartilhar experiências e conhecer mais sobre as tradições musicais e o ambiente musical de Mato Grosso do Sul. Não quero apenas trazer algo, mas também promover uma troca”, afirmou.

A professora Ana Lúcia Gaborim-Moreira explicou a programação do curso. “Serão dois dias de atividades. Haverá uma oficina de regência voltada tanto para estudantes quanto para profissionais que já atuam na área. Também será apresentada a metodologia Kodály, criada na Hungria no início do século XX e que permanece como referência até hoje. Além disso, ela trabalhará com o coro do curso de Música”, detalhou.

Com cerca de 80 inscritos, a procura superou as expectativas. “Já não podemos mais aceitar novas inscrições por falta de espaço físico. Há grande interesse de estudantes, profissionais e também de egressos do curso de Música. É uma oportunidade importante que a universidade oferece para a formação dos nossos músicos”, ressaltou Ana Lúcia.

Música em evidência

A criação do curso de Música da UFMS tem contribuído para o fortalecimento da música erudita em Mato Grosso do Sul. Segundo Ana Lúcia, o crescimento também está ligado a projetos sociais e à formação de novos profissionais.

“Campo Grande cresceu muito nesse aspecto, especialmente com projetos sociais. Com a chegada de professores ao curso de Música, aumentou o número de profissionais qualificados para atuar na educação musical. Isso impactou diretamente instituições, ONGs e fundações, que passaram a contar com esses profissionais”, explicou.

Ela cita como exemplo iniciativas como a Fundação Barbosa Rodrigues e a Fundação Zahran, que investem na formação musical de jovens. “Muitos alunos passaram pelo curso, se formaram e hoje atuam em orquestras ou em instituições pelo Brasil. Temos ex-alunos, por exemplo, dando aulas no Conservatório Pernambucano de Música, em Recife”, completou.

Sobre Lilla Gábor

Nascida em Budapeste, na Hungria, Lilla Gábor desenvolve intensa atividade artística e pedagógica em universidades, conservatórios e festivais de diversos países da Europa e das Américas, além da Austrália e da Ásia.

Formou-se com distinção máxima (“summa cum laude”) em Regência Coral e Pedagogia Musical pela Academia de Música Franz Liszt. Também realizou estudos de aperfeiçoamento nos Estados Unidos, no Philadelphia College of the Performing Arts e na Temple University.

Ao longo da carreira, atuou como professora no Instituto Zoltán Kodály, em Kecskemét (Hungria), e em instituições como a Universidade de Duisburg (Alemanha) e a Universidade de São Paulo. Também foi fundadora da Academia Internacional de Verão de Direção Coral e Pedagogia Musical, na Espanha, e dirigiu o projeto “Canta São Paulo”, em parceria com o Coral Paulistano do Teatro Municipal.

Atualmente, integra o corpo docente do Instituto Kodály da Academia de Música Franz Liszt.

Em 2022, foi homenageada nos Estados Unidos com o prêmio “Lifetime Achievement Award”, concedido pela Organization of American Kodály Educators (OAKE), tornando-se membro honorária vitalícia da entidade.

Programação

31/03 e 01/04, às 14h – Oficina de Regência

31/03, às 18h30 – Aula sobre Metodologia Kodály

01/04, às 18h30 – Oficina de Canto Coral

Por Marcelo Rezende

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