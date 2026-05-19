Terça-feira ainda tem tempeturas mais baixas, estabilidade e aumento de nebulosidade em MS

Tempo fica mais estável nos próximos dias, porém com presença significativa de nebulosidade, mas não se descartam pancadas de chuva bem isoladas e de baixo volume em algumas regiões de MS

Nesta quarta-feira (19), a previsão do tempo ainda tem resquícios da frente fria que atinge Mato Grosso do Sul. A semana tem incídio de temperaturas mais baixas em todo o estado, devido à atuação de uma massa de ar mais frio na retaguarda do sistema.

Contudo, a previsão indica tempo mais estável nos próximos dias, porém com presença significativa de nebulosidade. Ainda assim, não se descartam pancadas de chuva bem isoladas e de baixo volume em algumas regiões de MS.

Além disso, a grande cobertura de nuvens dificulta a elevação mais acentuada das temperaturas ao longo do dia e, apesar do frio não ser tão intenso, a atuação da massa de ar frio deve manter as temperaturas mais amenas por um período mais prolongado ao longo da semana em Mato Grosso do Sul.

Com a passagem do sistema frontal, espera-se queda nas temperaturas, especialmente em municípios do sul e extremo sul de Mato Grosso do Sul, com valores entre 7-10°C.

Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 7°C. Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 8-13°C e máximas entre

14-21°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 10-17°C e máximas entre 18-23°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 13-18°C e máximas entre 20-28°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 12-15°C e máximas entre 19-23°C.

Com informações do Cemtec.

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