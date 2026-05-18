Minissérie documental reúne moradores impactados por colisões com antas em rodovias de MS

Minissérie “Vidas em Risco” estreia hoje e dá voz a moradores afetados por colisões com antas em MS

Estreia nesta segunda-feira (18) a minissérie documental “Vidas em Risco”, que pela primeira vez reúne relatos de moradores e familiares de vítimas impactados por colisões veiculares com antas nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

A produção traz histórias de pessoas que vivem ao longo das estradas e foram diretamente afetadas por acidentes envolvendo o animal, seja por perdas humanas, sequelas físicas ou danos materiais.

O lançamento ocorre em meio a um cenário preocupante. Desde 2013, 48 pessoas morreram em rodovias estaduais e federais do estado em decorrência desse tipo de colisão. Além disso, cerca de 100 antas morrem todos os anos nas estradas sul-mato-grossenses, o que evidencia um problema recorrente que envolve segurança viária e conservação da fauna.

A minissérie reúne 17 depoimentos e percorre rodovias como MS-040, BR-267, MS-134, MS-145, MS-338 e MS-395, trechos onde os registros de acidentes são frequentes. Entre os casos retratados está um dos episódios mais graves já registrados no estado, em 2015, na BR-267, quando uma colisão com anta resultou na morte de oito pessoas.

Com três episódios de cerca de 10 minutos, a produção é da INCAB – Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, projeto do IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, em parceria com o Observatório Rodovias Seguras para Todos. Segundo os organizadores, o objetivo é dar visibilidade às vítimas e reforçar a urgência de medidas efetivas de mitigação nas rodovias.

A minissérie “Vidas em Risco” está disponível no canal da INCAB-IPÊ no YouTube (https://www.youtube.com/@incab.brasil) e no perfil do projeto no Instagram (@incab.brasil).