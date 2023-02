Tenente explica uso da força técnica no Carnaval: “Foi tranquilo”

Vídeos de confusões viralizaram nas redes sociais

Os cinco dias seguidos de Carnaval em Campo Grande chamou a atenção do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul pela tranquilidade, ou seja, baixo número de ocorrências no circuito carnavalesco na Esplanada Rodoviária e também na Praça do Papa.

A Polícia Militar registrou apenas oito ocorrências, sendo as mais graves de lesão corporal, que somaram apenas três. Segundo o Tenente-Coronel da Choque, Rocha, apenas uma noite houve um grande tumulto.

“Tivemos uma situação na primeira noite, já no fim da festa. Todas as outras noites foram bem tranquilas, lógico, com a ação da PM frente à esses que vão para brigar, criar confusão, diferente da maioria”, avalia.

“Chamou bastante atenção a tranquilidade deste Carnaval na Capital, poucas ocorrências no circuito que estava acontecendo o evento. Claro que tem uma ou outra situação, onde o cidadão não vai para brincar no carnaval, ele vai com outra intenção”,

Dentro no circuito, nada chamou a tenção no horário do evento, apenas aqueles crimes de menores graus como vias de fato e briga generalizada, conforme o Tenente. “Percebemos que o nosso cidadão campo-grandense, a cada ano, ele se acostuma e se apega mais ao carnaval. Então a população que curte festejar, ele se veste mais de folião e se afasta das confusões.”

Uso da força técnica

Sobre as ações para contenção, Rocha explica que a PM teve um planejamento bastante específico para esse carnaval e a Choque pertence a essa operação. “O Batalhão de Choque está preparado para fazer frente de uma forma pontual, de uma forma técnica, por mais contundente e mais danoso que pareça.”

“Empregamos a força de forma técnica, se não usamos bastão em uma briga generalizada, qual que é o nível de força que tenho menos danoso que o bastão? Essa é a forma técnica ideal para dispersar e acalmar os ânimos, posteriormente identificando quem estava participando das brigas e predemos quem conseguimos”, diz.

Operação simultânea

No final de semana do Carnaval, a Choque participou de uma operação contra estupradores de vulnerável na Capital, trabalho que levou a identificação e prisão de três alvos com mandados de prisão já espedidos. “Continuamos nesse combate desse crime bárbaro”, conclui o Tenente Rocha. Acesse também: Onça-pintada é flagrada de guarda em prédio da PRF

Com informações do repórter João Gabriel Vialba com Marcos Maluf