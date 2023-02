Pesquisa do Procon revela variação de 270% em preço de repelentes na Capital

O Procon de Campo Grande realizou uma pesquisa nas primeiras semanas de fevereiro e encontrou uma variação de quase 270% nos preços de repelentes vendidos em farmácias e drogarias na capital. A pesquisa comparou os preços de 14 produtos e apontou que a maior variação encontrada foi no produto SBP Advance Spray de 100ml, com o menor preço de R$ 10,79 na Farmácia Preço Popular e o maior preço de R$ 39,90 na Drogasil.

A segunda maior variação foi no Repelex Spray – 100ml, com preços variando de R$ 11,56 a R$ 29,49. A pesquisa vem em resposta à preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com o aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika em Mato Grosso do Sul.

Em 2022, os casos totalizaram 27.111 e os óbitos foram 23, representando um aumento de 170,1% e 64,3%, respectivamente, em relação a 2021. A recomendação é que as pessoas tomem medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito, especialmente durante o verão, quando as chuvas e o trânsito de pessoas aumentam o risco de infecção.

Além disso, o subsecretário de proteção e defesa do consumidor aconselha os consumidores a pesquisarem os preços antes de comprar produtos, já que sempre há variação de um local para outro, e também aproveitarem promoções pontuais.