Temporal derruba placas de concreto em córrego e interdita Ernesto Geisel

Duas placas de contenção do canal do Córrego Prosa foram destruídas durante o temporal registrado nesta quinta-feira (20), em Campo Grande. As placas de 12 metros de comprimento cada desabaram ocasionado a interdição da Avenida Ernesto Geisel em frente ao Horto Florestal.

Por volta das 8h30 a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) esteve no local e interditou a via com placas de sinalização. A área sinalizada consumiu uma das faixas da pista ocasionando o afunilamento no trânsito o que pode gerar transtornos no horário de pico.

Conforme a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), serão providenciados os equipamentos necessários para reerguer as placas, com isso parte da via permanecerá interditada até que os reparos sejam concluídos. A previsão é que o local fique interditado por três semanas.

A força dos ventos também derrubou um poste de ferro dentro do córrego, na manhã de hoje (21), equipes de uma empresa contratada pela prefeitura estiveram no local para a retirada do poste.

Temporal

Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros, indicam que foram contabilizadas 40 ocorrências de quedas de árvores, entre 17h30 de ontem (20), até às 07h desta sexta-feira (21).

Segundo levantamento, os ventos teriam derrubado árvores sobre residências, veículos, vias públicas e fiações de energia elétrica. Foram pelo menos 12 equipes mobilizadas para realizar a retirada de galhos e corte de troncos, principalmente para liberar as ruas e desobstruir locais.

Com informações dos repórteres Marcos Maluf e João Gabriel Vilalba.

