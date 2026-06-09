Peça inspirada no Banho de São João representa MS em exposição de design em SP

Criação une design e antropologia para valorizar uma das manifestações culturais mais importantes do Estado

A 36ª edição do MCB (Prêmio Design Museu da Casa Brasileira), considerada a premiação mais longeva do design nacional e que celebra 40 anos em 2026, contará com a presença de uma criação inspirada em uma das mais tradicionais manifestações culturais de Mato Grosso do Sul. O tête-à-tête (caminho de mesa) “Todo Santo Dia” foi selecionado para integrar a mostra realizada em São Paulo, levando ao público elementos do Banho de São João, patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Desenvolvida pelas designers Mary Saldanha e Paula Bueno, em parceria com a festeira e antropóloga Luciana Scanoni, a peça ficará em exposição no Complexo Cultural Oswald de Andrade, na capital paulista, até o dia 19 de julho.

O trabalho foi inspirado no Banho de São João, celebração centenária realizada em Corumbá e Ladário, reconhecida pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Mais do que um objeto utilitário, o caminho de mesa é resultado de um processo de pesquisa e valorização do patrimônio cultural sul-mato-grossense. O desenvolvimento da peça uniu a abordagem criativa e projetual da POLCA ao conhecimento de Luciana Scanoni, que participou das pesquisas conduzidas pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) que subsidiaram o reconhecimento do Banho de São João como patrimônio nacional.

Além de pesquisadora, Luciana também é festeira da celebração e mantém uma relação pessoal com a tradição, tendo participado da festa ao longo dos anos em agradecimento a uma promessa alcançada por intermédio de São João.

Produzida manualmente em serigrafia sobre tecido natural, a peça reúne estampas e elementos gráficos que estabelecem um diálogo entre as tradicionais bandeirinhas juninas e os peixes que habitam os rios pantaneiros. Um dos desenhos retrata o movimento das águas e a paisagem da ladeira de Corumbá durante a noite de São João, traduzindo, por meio do design, símbolos e memórias da celebração.

“A intenção foi trazer a bênção concedida no dia de São João e a simbologia de prosperidade do Pantanal para dentro da vida cotidiana. É uma forma de traduzir para a mesa um sentimento muito comum do pantaneiro e do brasileiro, que é reconhecer nas conquistas diárias a providência divina”, explicam as criadoras.

SERVIÇO / INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA:

Marca: POLCA (Estúdio de design autoral e estamparia manual)

Contatos para Entrevistas: Mary Saldanha e Paula Bueno: 67 99851-3777 / Luciana Scanoni: 67 99907-7125

E-mail: contato@polca.com.br

Instagram: @polcadesign | Site: polca.com.br

Endereço do Estúdio em Campo Grande: Rua Piratininga, 1134. Jardim dos Estados.

Sobre a Exposição em SP: 36º Prêmio Design MCB. Visitação gratuita até 19 de julho no Complexo Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo/SP).

Banho de São João: realizado anualmente nas cidades de Corumbá e Ladário em Mato Grosso do Sul, na noite de 23 de junho.

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