No dia Mundial da Biodiversidade, ONU pede o fim da “guerra contra a natureza”

No dia 22 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Biodiversidade, uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que destaca a importância da diversidade de vida em nosso planeta e ressalta a necessidade de preserva-la. A biodiversidade abrange todas as formas de vida, desde microrganismos até as espécies mais complexas, e desempenha um papel fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção da vida na terra.

Neste ano, a celebração desta data traz consigo um apelo ainda mais urgente. A crise climática e as atividades humanas tem acelerado a perda da biodiversidade em todo o mundo, resultando em impactos negativos para os ecossistemas e para a própria sobrevivência humana.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, veio a público ressaltar a importância da preservação da biodiversidade e o impacto que esse sistema tem sob as relações humanas:

Importância

Em uma pesquisa sobre os estudos da biodiversidade de Mato Grosso do Sul, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, destaca-se mais de 40 artigos de flora e 56 da fauna que listam a existência de 3.911 espécies botânicas e 5.195 espécies de animais. Em ambas publicações são listadas espécies ameaçadas, endêmicas ou só citadas para o estado.

A biodiversidade nos fornece uma série de serviços ecossistêmicos essenciais, como a polinização de plantas, a purificação do ar e da água, a regulação do clima e a manutenção da fertilidade do solo. Além disso, muitas comunidades e culturas dependem diretamente da biodiversidade para sua subsistência e bem-estar.

Neste contexto, o Dia Mundial da Biodiversidade é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas ações e buscar soluções que promovam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. É preciso adotar práticas responsáveis, tanto ao nível individual quanto coletivo, que contribuam para a proteção dos habitats, a redução da exploração predatória e a promoção da conscientização ambiental.

Governos, organizações não governamentais, comunidades locais e cada indivíduo têm um papel crucial a desempenhar na preservação da biodiversidade. É necessário fortalecer as áreas protegidas, implementar políticas de conservação, apoiar a pesquisa científica, realizar consumos mais sustentáveis e promover a educação ambiental, garantindo assim um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras.

