Sob influência do El Niño, Inverno deve ser mais quente e chuvoso em MS

Estudo elaborado pelos técnicos do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que o próximo trimestre deve apresentar temperaturas e índice de chuvas acima da média histórica em Mato Grosso do Sul. O que provoca essas alterações no tempo é um fenômeno conhecido por El Niño, que consiste no aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico.

A média histórica de chuvas para os meses de junho, julho e agosto, período de Inverno no Hemisfério Sul, varia entre 100 e 200 milímetros em Mato Grosso do Sul, com maior incidência na Região Sul (200 a 300 milímetros) e um pouco menos na Região Norte (50 a 100 milímetros).

Sob efeito do El Niño, esse padrão deve ser ligeiramente alterado com uma maior distribuição de chuvas em todo Estado. “O que favorece a Agricultura, sobretudo as lavouras de milho que precisam de água nessa época para completar o ciclo de amadurecimento das espigas”, argumenta o secretário executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta.

Já a média histórica das temperaturas para o trimestre varia entre 17 graus Celsius, na Região Sul, até 22°C na Região Norte. Portanto, o fenômeno El Niño também pode mexer nos termômetros para cima, embora os técnicos do CEMTEC/MS lembram que existem outras forçantes climáticas que determinam as condições gerais do clima.

