Teto de casarão histórico desaba no Porto de Corumbá

O telhado de um casarão histórico localizado no Porto Geral de Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, desabou na tarde deste sábado (7). No momento do acidente, não havia ninguém na casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate de um cachorro que estava no interior do imóvel. O animal não teve ferimentos graves e foi entregue à dona. No local funcionava um ateliê de costura e já foi um comércio no passado.

A área precisou ser isolada e equipe da Defesa Civil foi acionada para vistoriar a estrutura do prédio e saber se precisará ser interditado. A edificação foi tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), sendo um dos principais pontos turísticos da cidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook eInstagram