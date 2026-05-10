Tempo frio avança e mínimas chegam a 4ºC em MS

Menores temperaturas ocorrem nas regiões sul e sudoeste. Pontualmente, os termômetros podem ficar abaixo dos 4°C. Também há possibilidade de formação de nevoeiros

Neste domingo (10), a previsão indica o avanço da frente fria que atinge Mato Grosso do Sul. Haverá a ocorrência de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões pantaneira, centro-norte e nordeste do estado.

Já na segunda-feira, espera-se predomínio de tempo firme, com sol e poucas nuvens em grande parte do estado.

As menores temperaturas devem ocorrer na segunda-feira, com valores entre 4°C e 8°C, especialmente nas regiões sul e sudoeste. Pontualmente, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo dos 4°C. Além disso, há possibilidade de formação de nevoeiros durante o amanhecer, devido à combinação entre umidade e declínio acentuado das temperaturas.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 – 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 4-8°C e máximas entre 15-19°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 8-13°C e máximas entre 18-23°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 7-13°C e máximas entre 17-26°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 9-12°C e máximas entre 15-20°C.

Com informações do Cemtec.

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