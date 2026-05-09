Homem invade casa da ex duas vezes e acaba preso em Jaraguari

Um homem de 44 anos foi preso depois de invadir duas vezes a casa da ex-companheira, também de 44 anos, em Jaraguari, cidade a cerca de 47 quilômetros de Campo Grande.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava na residência quando o ex apareceu no local pela primeira vez. Assustada, ela acionou a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, mas o suspeito fugiu antes da chegada da equipe.
Depois disso, a vítima foi até a delegacia para registrar a ocorrência. No entanto, ao voltar para casa, encontrou novamente o homem no imóvel.
A equipe da guarda foi acionada outra vez e conseguiu prender o suspeito no local.