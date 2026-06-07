Mulheres que completam 18 anos em 2025 ainda podem se alistar voluntariamente; entenda

Mulheres que completam 18 anos em 2025 ainda podem se alistar voluntariamente para o Serviço Militar Inicial Feminino até o dia 30 de junho. O processo pode ser realizado pela internet ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar.

As selecionadas poderão ingressar nas Forças Armadas em 2026, ocupando a graduação de soldado no Exército e na Aeronáutica ou de marinheiro-recruta na Marinha.

A iniciativa amplia a participação feminina nas Forças Armadas e oferece direitos e benefícios previstos para os militares.