Tempo firme e Sol continuam neste sábado em MS

Neste sábado (07), a previsão indica tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. Essa condição ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas permanecem altas com valores que podem atingir entre 37-40°C.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar índices variando entre 15-35%, o que requer atenção quanto à hidratação e aos cuidados com a saúde.

Podem ocorrer pancadas de chuva de forma rápida e isolada, principalmente na região norte do estado. Porém, em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 30-50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre

35-39°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-27°C e máximas entre 35-40°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-38°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-36°C.

Com informações do Cemtec.

