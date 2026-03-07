Agenda cultural movimenta o fim de semana Capital

O fim de semana em Campo Grande terá opções para quem gosta de cultura, feiras e atividades ao ar livre. A programação reúne eventos em diferentes pontos da cidade entre sábado (7), e domingo (8).

No sábado, o público poderá acompanhar atividades do grupo escoteiro e a programação do Teatro Arena do Horto Florestal, que acontece das 13h às 17h. Já na região central, o Coletivo Mulheres Empreendedoras promove uma feira com produtos e trabalhos artesanais das 9h às 16h, na Praça Ary Coelho.

Outra opção é a Feira Mixtura, realizada das 9h às 22h na Praça do Peixe, reunindo gastronomia, produtos criativos e atrações culturais.

Ainda no sábado, a partir das 17h, a programação segue com a Feira Ziniguidum, que reúne gastronomia, artesanato e atrações culturais na Praça do Preto Velho, com atividades até as 22h.

No domingo (8), a tradicional Feira Cultural da Bolívia começa às 9h na Praça da Bolívia, no bairro Coophafé, com comidas típicas, artesanato e música.

A programação é uma alternativa para moradores e visitantes aproveitarem o fim de semana com cultura, lazer e contato com a economia criativa local.