UBE-MS divulga agenda do Clube Literário 2026 com oficinas, bate-papos e clubes do livro

Programação gratuita é aberta ao público e vai abordar a literatura sul-mato-grossense, escrita criativa e novas linguagens

A Ube-MS (União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul) abriu o calendário cultural de 2026 com a programação do Clube Literário, projeto que incentiva leitura, escrita criativa e debate sobre a produção literária do estado.

As atividades acontecem na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, aos sábados, em horários alternados. Todos os eventos são gratuitos, abertos ao público e de faixa etária livre, com exceção de julho e outubro, que não terão encontros devido ao período eleitoral.

Com curadoria de Dáfini Lisboa e apoio da diretora cultural Adrianna Alberti e do presidente Ricardo Guedes Kumm, a programação inclui bate-papos, clubes do livro e oficinas de escrita criativa. A proposta também busca aproximar novos escritores, especialmente jovens, de instituições de ensino e cultura, além de estimular o diálogo com linguagens contemporâneas por meio de formatos híbridos, presenciais e on-line.

Agenda 2026:

07 de março, 14h às 16h – Bate-papo sobre Literatura Epistolar com Tânia Souza, Nanashara Boehm e Samuel Medeiros.

18 de abril, 14h às 16h – Clube do Livro: Das Saudades Que Sinto, de Nanashara Boehm (Corumbá).

16 de maio, 9h às 11h30 – Oficina de escrita criativa: Microcontos, com Joseane Francisco (Campo Grande).

06 de junho, 14h às 16h – Clube do Livro: Cartas aos Afetos, de Maria Carol (Campo Grande).

22 de agosto, 14h às 16h – Clube do Livro: Senhorinha Barbosa Lopes – Uma História da Resistência Feminina na Guerra do Paraguai, de Samuel Medeiros (Campo Grande).

12 de setembro, 9h às 11h30 – Bate-papo sobre literatura em Mato Grosso do Sul, com Jaminho (Jardim) e André Luiz Alvez (Campo Grande).

07 de novembro, 14h às 16h – Clube do Livro: O Reino Mágico dos Orixás, de Sarah Muricy (Campo Grande).

05 de dezembro, 9h às 11h30 – Oficina de escrita criativa: Personagens regionais na literatura infantojuvenil, com Mara Calvis (Campo Grande).

A programação reforça o compromisso da UBE-MS em promover a literatura regional, incentivar a troca de experiências entre escritores e aproximar novos públicos das atividades culturais do estado.

