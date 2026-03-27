Tempo com sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuva acontecem nesta sexta em MS

Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com velocidades que variam entre 30-50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h

Nesta sexta-Feira (27), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Ao longo do período, a atuação da borda de um sistema de alta pressão atmosférica, aliada à disponibilidade de calor e umidade, favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e à noite.

Essas pancadas devem ocorrer de forma irregular e mal distribuída, com maior concentração em áreas isoladas do estado. Não se descartam episódios de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhados de tempestades com descargas elétricas e rajadas de vento.

Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com velocidades que variam entre 30-50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre

30-33°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-33°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 30-34°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 20-22°C e máximas entre 28-30°C.

Com informações do Cemtec.

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